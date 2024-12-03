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12:03, 3 декабря 2024Бывший СССР

В России ответили на отказ Украины от альтернатив членству в НАТО

Климов призвал не принимать всерьез заявления МИД Украины об альтернативах НАТО
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Андрей Климов

Андрей Климов. Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Отказ Украины от любых гарантий безопасности кроме членства в НАТО не стоит воспринимать слишком серьезно, отметил в разговоре с «Лентой.ру» сенатор Совфеда Андрей Климов. Он напомнил, что отказ страны от членства в НАТО является одним из главных требований России.

«Ситуация на Украине сейчас, мягко говоря, нервная. В Киеве пытаются предугадать будущее, хотя и так понятно, что дни режима подходят к концу. И не очень разумно принимать всерьез подобные высказывания, исходят ли они от МИДа или с Банковой улицы», — считает сенатор.

Он подчеркнул, что именно расширение НАТО на восток стало главной причиной начала украинского конфликта, и напомнил, что отказ Украины от вступления в альянс является главным требованием России для достижения мира.

«Наши требования известны, и речь там не только про НАТО. Хотя, если бы НАТО не расширялась на восток, не было бы и проблем в Восточной Европе. Я считаю, что для серьезного анализа информации маловато. А условия устойчивого мира в этой части нашего континента уже были озвучены», — заключил Климов.

Ранее в МИД Украины сообщили, что единственной гарантией безопасности для Украины является членство в НАТО. Там также заявили о неприемлемости замены членства в НАТО другими видами гарантий безопасности.

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