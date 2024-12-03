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13:27, 3 декабря 2024Россия

В России рассказали о сложностях для мигрантов при трудоустройстве в такси

«Форум такси»: россияне имеют приоритетное право на работу в такси
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В ходе трудоустройства в такси мигранты в России сталкиваются с большими сложностями, так как россияне пользуются приоритетным правом на данную работу, заявил «Ридусу» председатель общественного движения «Форум такси» Олег Амосов.

Комментируя внесенный в Госдуму законопроект о закреплении за россиянами приоритетного права на трудоустройство, он заметил, что теперь выходцам из Средней Азии будет непросто устроиться в такси или на любую другую работу.

«В прошлом году вступил в силу Закон "Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси". Там прописаны требования по заполнению путевого листа. В этом листе каждый водитель обязан указывать СНИЛС. Чтобы получить СНИЛС, мигрант должен оформить массу различных документов, получить патент и российское водительское удостоверение», — пояснил Амосов.

Эксперт напомнил, что большинство таксистов работают в статусе самозанятых, что лишает их пенсии и оплачиваемого отпуска, так что редко кто рассматривает данный тип работы в качестве постоянного. Так что с законом о приоритетном праве россиян по трудоустройству мигранты потеряют шанс и на такую временную работу.

Один из авторов законопроекта лидер ЛДПР Леонид Слуцкий также подчеркнул, что властям давно пора было взять под контроль ситуацию с заполонившими страну низкоквалифицированными мигрантами. Он выразил надежду на то, что теперь многим соотечественникам будет куда проще устроиться на работу.

Ранее в Астраханской области мигрантам запретили работать в такси. Об установлении запрете сообщил глава региона Игорь Бабушкин.

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