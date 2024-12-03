В российском городе бешеная собака прорвалась на лекцию к студентам

«112»: во Владикавказе бешеная собака прорвалась на лекцию и покусала студентов

Во Владикавказе бешеная собака прорвалась на лекцию и покусала нескольких студентов. Происшествие в российском городе попало на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «112».

На представленном ролике видно, как животное бегает по аудитории. Студенты кричат и пытаются залезть на парты, чтобы спастись.

По сведениям «112», все произошло в Северо-Осетинской медицинской академии. Пострадавших доставили в больницу, им оказали помощь и сделали все необходимые анализы.

До этого сообщалось, что в Ханты-Мансийском автономном округе возбудили уголовное дело после нападения на восьмилетнюю девочку стаи собак.

Ребенка доставили в больницу с многочисленными ранами. Агрессивных животных отловили.