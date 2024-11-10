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13:55, 10 ноября 2024Силовые структуры

В российском регионе девочку покусали бездомные собаки

В ХМАО завели уголовное дело после нападения на 8-летнюю девочку стаи собак
Дмитрий Воронин

Фото: Василий Шитов/Коммерсантъ

Уголовное дело по статье о халатности возбудили в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) после нападения стаи бездомных собак на восьмилетнюю девочку. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета (СК) России в своем Telegram-канале.

Уточняется, что после инцидента, произошедшего в городском поселении Белый Яр Сургутского района, ребенка доставили в больницу с многочисленными ранами. Агрессивных животных отловили, сейчас проводятся следственные действия, в том числе устанавливается тяжесть вреда, причиненного здоровью пострадавшей.

В ходе расследования в ведомстве обещают дать оценку действиям должностных лиц, ответственных за организацию на месте событий работы, связанной с обращением с бездомными животными.

Ранее депутаты парламента Кемеровской области приняли закон, который разрешает умерщвление агрессивных бездомных животных или неизлечимо больных животных в приютах. Как разъяснил летом 2024 года Конституционный суд РФ, решение об умерщвлении животных без владельцев не может быть принято на основании загруженности приютов или из-за оптимизации расходов. При этом инстанция подтвердила право регионов на эвтаназию в исключительных условиях, к которым относятся в том числе немотивированная агрессивность или же случаи, когда «животное является носителем возбудителя опасной болезни или болеет ею, а также в случае необходимости прекращения непереносимых физических страданий нежизнеспособного животного».

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