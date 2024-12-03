В российском городе девочка-подросток сколотила банду для вымогательства

В Петербурге задержали банду подростков, напавших на сверстника из-за 410 рублей

В Санкт-Петербурге полицейские задержали банду подростков, которые напали на сверстника и отобрали у него 410 рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В отношении задержанных возбуждено уголовное по статьям 162 («Разбой») и 213 («Хулиганство») УК РФ.

По данным ведомства, 29 ноября в детскую больницу самостоятельно обратился 16-летний ученик колледжа, у которого были зафиксированы многочисленные травмы. По словам молодого человека, на территории Яблоновского сада на него напали неизвестные. Они избили его и выстрелили из пневматического пистолета, а затем заставили перевести все деньги, которые были на счету, — 410 рублей. После этого они скрылись с места преступления.

Позже с заявлением в полицию поступило обращение от отца подростка. Сотрудники полиции провели оперативно-разыскные мероприятия и задержали по подозрению в этом преступлении 16-летнюю девушку и ее ровесника, тоже учащегося колледжа. Они помещены в изолятор. 2 декабря оперативники задержали еще троих подозреваемых в нападении. Ими оказались 15-летняя девушка и два парня в возрасте 22 и 17 лет.

Ранее сообщалось, что 17-летнего зачинщика массовой драки в Подмосковье арестовали.