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18:03, 3 декабря 2024Экономика

В российском городе пожаловались на массовый прорыв батарей в жилом доме

Жители Арамиля пожаловались на массовый прорыв батарей в жилом доме
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Жители Арамиля Свердловской области пожаловались, что в одном из жилых домов случился массовый прорыв батарей. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».

Речь идет о доме, расположенном по адресу улица Космонавтов, 15, корпус 1. По словам одного из жильцов, массовый прорыв произошел после кратковременного отключения отопления в минувшее воскресенье, однако точная причина аварии неизвестна.

«На данный момент известно о семи пострадавших квартирах, одна из которых была сильно затоплена. Аварийная служба по данному факту не выезжала. Управляющая компания не хочет брать на себя ответственность и не идет на уступки. Единственное, что услышали собственники квартир, — "покупайте новые батареи и живите пока без отопления"», — рассказал местный житель. Он добавил, что жильцы намерены написать коллективную жалобу на управляющую организацию.

Ранее в этот же день стало известно, что примерно 880 человек из 74 населенных пунктов Тверской области в течение двух недель живут без света.

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