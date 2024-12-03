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14:52, 3 декабря 2024Экономика

Жители российского региона остались без света на две недели

Жители 74 населенных пунктов в Тверской области остались без света на две недели
Мария Черкасова

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Около 880 человек из 74 населенных пунктов Калининского округа Тверской области в течение двух недель продолжают оставаться без света. Об этом «Газете.Ru» сообщил глава местной администрации Сергей Румянцев.

Почти две трети населенных пунктов Калининского округа остались без света из-за снежного циклона в конце ноября. По словам Румянцева, такое массовое отключение электричества в округе произошло впервые. Он объяснил, что деревья в лесах накрыли собой линии электропередачи (ЛЭП). При этом охранная зона ЛЭП уже расчищена.

Из 74 населенных пунктов 21 подключены к генераторам. В двух населенных пунктах частично нет электричества. Для жителей организовали пункты обогрева и временного размещения. В сами населенные пункты подвозят воду.

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Ранее жители оставшихся без электричества деревень Ладозино, Троица и Ульяново в Тверской области пожаловались на бездействие властей. Они заявили, что обращались в Россети, МЧС, администрацию района и прокуратуру, однако электриков в деревнях не видели. Жительница Курково пожаловалась, что ей приходится закапывать еду в снег, поскольку у нее не работает холодильник.

В правительстве Тверской области 27 ноября сообщили о восстановлении всех основных высоковольтных линий электропередачи (ЛЭП). Сообщалось, что подачу электричества вернули в дома 44 тысяч жителей.

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