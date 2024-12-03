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07:30, 3 декабря 2024Россия

В российском городе трехлетний ребенок зацепился одеждой за горку в детсаду и не выжил

В Нижнем Новгороде ребенок зацепился одеждой за горку в детсаду и не выжил
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

В Нижнем Новгороде трехлетний ребенок зацепился одеждой за горку в детском саду и не выжил. Об этом сообщила прокуратура Нижегородской области в Telegram-канале.

Мальчик зацепился за горку одеждой во время прогулки, в результате чего у него произошла асфиксия. Врачи не смогли его спасти.

На место происшествия после случившегося выехал прокурор Нижегородского района. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства ситуации, возбуждено уголовное дело.

Похожий случай произошел в январе 2023 года в детском саду Екатеринбурга. Тогда трехлетняя девочка застряла в ограждении и, пытаясь освободиться, зацепилась шарфом за горку. Она впала в кому, врачи не смогли ее спасти. Сотрудница детсада объяснила родителям, что изначально, когда она повела детей строится, ей показалось, что одна из ее воспитанниц стояла под горкой. Потом она поняла, что девочка висит на ней.

ЖЗЛ
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