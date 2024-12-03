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17:05, 3 декабря 2024Россия

В российском регионе мигрантам запретили работать курьерами и врачами

В Нижегородской области мигрантам запретили работать в 37 сферах
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В Нижегородской области мигрантам запретили работать в 37 сферах. В частности, они не смогут быть курьерами и врачами, следует из указа губернатора российского региона Глеба Никитина.

В списке помимо здравоохранения и курьерских служб указаны также сферы добычи полезных ископаемых, ЖКХ, оптовой и розничной торговли.

Кроме того, иностранных специалистов не смогут нанять на работу в автосервис, складской бизнес, гостиницу, ресторан или кафе.
Под запретом также оказались сферы образования, культуры и спорта.

Деятельность в области информации и связи, стоянок для автотранспортных средств, водного транспорта, финансов и страхования, а также транспортной обработки грузов оказались в запрещенном для трудовых мигрантов списке. Запрет начнет действовать в 2025 году.

Ранее в Тверской области мигрантам запретили работать в 82 сферах. Из числа запрещенных для иностранных специалистов профессий по 52 видам вводится полный запрет, еще по 30 будут действовать ограничения.

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