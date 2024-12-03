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15:38, 3 декабря 2024Россия

В российском регионе некоторым бойцам СВО увеличили размер выплат

На Камчатке бойцам СВО с тяжелыми ранениями увеличили размер выплат
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

На Камчатке некоторым участникам специальной военной операции (СВО) на Украине увеличили размер выплат. Речь идет о бойцах, которые получили на фронте тяжелые ранения, сообщил глава российского региона Владимир Солодов в своем Telegram-канале.

Если ранее такие военнослужащие получали по 500 тысяч рублей, то теперь размер выплаты увеличили до 700 тысяч рублей.

«Ранее военнослужащие с тяжелыми увечьями получали такие же выплаты, как и те, кто столкнулся с легкими травмами. Считаю, что это справедливая и крайне необходимая мера, которая позволит дополнительно поддержать наших защитников», — пояснил Солодов.

Ранее глава российского региона заступился за получившего непригодное жилье ветерана СВО. Солодов обратился к чиновникам, заявив, что «отсутствие хорошего настроения — не повод вести себя некомпетентно с жителями».

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