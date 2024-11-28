Глава российского региона заступился за получившего непригодное жилье ветерана СВО

Глава Камчатки Солодов поручил предоставить жилье оскорбленному ветерану СВО

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заступился за многодетную семью ветерана специальной военной операции (СВО), которой предоставили непригодную для проживания квартиру. Об этом сообщает агентство «Регнум».

Бывший военный рассказал главе региона, что при ремонте в стенах квартиры под обоями обнаружились сквозные дыры, заполненные монтажной пеной. Кроме того, многие элементы жилья требовали срочной замены. Семья обратилась в администрацию Вилючинска с просьбой выдать другую квартиру, однако в ответ ее члены получили в своей адрес оскорбления от сотрудницы.

Солодов поручил главе Вилючинска Игорю Головчаку разобраться с ситуацией и обеспечить семью жильем в ближайшие недели. «Прошу сделать последнее предупреждение вашему заместителю и объяснить, что отсутствие хорошего настроения — не повод вести себя некомпетентно с жителями нашего края», — обратился губернатор к чиновнику.

Ранее в Новосибирске дочь участника СВО захотели выселить из квартиры, купленной на «гробовые» выплаты за отца.