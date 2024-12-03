В самолете с пассажирами на борту загорелся двигатель во время полета

В летевшем из Бахрейна самолете Gulf Air загорелся двигатель во время полета

В самолете авиакомпании Gulf Air с пассажирами на борту загорелся двигатель во время полета. Об этом пишет портал The Aviation Herald.

Инцидент произошел 1 декабря с летевшим из Бахрейна в Великобританию Boeing 787–900. В ходе выполнения рейса в воздушном пространстве Ирака экипаж доложил об отказе первого двигателя.

Один из пассажиров сообщил, что двигатель загорелся и начал дымить примерно через 1,5 часа полета. В результате пилотам пришлось экстренно следовать в аэропорт Кувейта.

Посадка прошла благополучно, никто не пострадал. В авиагавань назначения пассажиры отправились на запасном воздушном судне и прибыли туда с 25-часовой задержкой.

Ранее стало известно, что в самолете российской авиакомпании «Уральские авиалинии» сработал сигнал о столкновении с землей. Непредвиденная ситуация произошла на борту летевшего из Москвы в Барнаул Airbus A321 в понедельник, 2 декабря.

