В самолете с россиянами на борту сработал сигнал об опасном сближении с землей

В летевшем из Москвы самолете сработал сигнал об опасном сближении с землей

В самолете российской авиакомпании «Уральские авиалинии» сработал сигнал о столкновении с землей. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла на борту летевшего из Москвы в Барнаул Airbus A321 в понедельник, 2 декабря. При заходе на посадку экипаж доложил о срабатывании сигнализации об опасном сближении с землей (GPWS) и запросил повторный заход.

Со второго раза лайнеру удалось благополучно приземлиться в аэропорту назначения, никто не пострадал. Позже пилоты предположили, что сигнал мог оказаться ложным.

Ранее в направлявшемся из России в Китай самолете авиакомпании Hainan Airlies сработал сигнал об опасном сближении с землей. Инцидент случился 30 ноября с летевшим из Москвы в Хайкоу Airbus.