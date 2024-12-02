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13:15, 2 декабря 2024Путешествия

В летевшем из России в Китай самолете сработал сигнал об опасном сближении с землей

В летевшем из Москвы самолете сработал сигнал об опасном сближении с землей
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Ronen Fefer / Shutterstock / Fotodom

В летевшем из России в Китай самолете авиакомпании Hainan Airlies сработал сигнал об опасном сближении с землей. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла 30 ноября с направлявшимся из Москвы в Хайкоу Airbus. Спустя некоторое время после вылета экипаж доложил о срабатывании системы опасного сближения с землей (GPWS).

Несмотря на случившееся, командир воздушного судна принял решение следовать в аэропорт назначения. Сигналы срочности и бедствия он не объявлял. В результате лайнер благополучно приземлился в авиагавани КНР.

Ранее самолет авиакомпании American Airlines едва не врезался в гору во время вылета с острова Гавайи, США. Инцидент произошел 13 ноября с пассажирским лайнером, летевшим из Гонолулу в Лос-Анджелес.

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