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14:30, 3 декабря 2024Мир

В швейцарском парламенте назвали условие поражения Украины

Швейцарский депутат Куатро назвала выход США из НАТО условием поражения Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Выход США из Североатлантического альянса означает неспобность Европы в одиночку поддерживать обороноспособность Украины и, как следствие, военное поражение последней. С таким заявлением в интервью газете Tribune de Genève (TgD) выступила депутат Федерального собрания Швейцарии Жаклин Де Куатро.

«Если США выйдут из НАТО, Украина проиграет войну, потому что Европа не сможет восполнить этот недостаток военной поддержки», — сказала парламентарий.

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По мнению депутата, возвращение бывшего американского лидера Дональда Трампа в Белый дом привносит фактор неопределенности в нынешней политической ситуации. Кроме того, Куатро отметила, что ныне возникающие между «тоталитарными государствами» военные союзы угрожают глобальному миропорядку.

Ранее газета The Wall Street Jornal со ссылкой на высокопоставленные источники сообщила, что США и Германия выступили против членства Украины в НАТО из-за страха перед эскалацией напряженности в отношениях с Россией.

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