В США заявили о прикрытии Байдена для Трампа

NBC News: помиловав своего сына, Байден уничтожил аргументы против Трампа

Помиловав своего сына Хантера Байдена, президент США Джо Байден уничтожил основные аргументы демократов против избранного американского лидера Дональда Трампа о том, что он хочет разрушить систему правосудия и будет игнорировать ее в свою администрацию. Об этом сообщает телеканал NBC News.

«По словам некоторых законодателей и стратегов партии, помиловав своего сына, президент Джо Байден подорвал каждый из этих аргументов, предоставив Трампу политическое прикрытие для реализации крайне правых амбиций, которые, как опасаются демократы, нанесут ущерб стране», — отмечает телеканал.

В частности, авторы материала подчеркивают, что поступок Байдена объясним с человеческой точки зрения как желание отца спасти своего сына. Однако они выражают опасения, что теперь критика в адрес Трампа за неуважение к праву и преследованию по политическим мотивам выглядит смехотворно, так как Байден публично заявил, что не верит в справедливость судебного процесса.

Указ о помиловании своего сына Хантера Байден подписал вечером 1 декабря. По словам политика, это решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования. Он напомнил, что пообещал не вмешиваться в принятие решений Министерством юстиции США. При этом он также ранее давал обещание, что не помилует своего сына.