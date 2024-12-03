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09:40, 3 декабря 2024Мир

В США заявили о прикрытии Байдена для Трампа

NBC News: помиловав своего сына, Байден уничтожил аргументы против Трампа
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Craig Hudson / Reuters

Помиловав своего сына Хантера Байдена, президент США Джо Байден уничтожил основные аргументы демократов против избранного американского лидера Дональда Трампа о том, что он хочет разрушить систему правосудия и будет игнорировать ее в свою администрацию. Об этом сообщает телеканал NBC News.

«По словам некоторых законодателей и стратегов партии, помиловав своего сына, президент Джо Байден подорвал каждый из этих аргументов, предоставив Трампу политическое прикрытие для реализации крайне правых амбиций, которые, как опасаются демократы, нанесут ущерб стране», — отмечает телеканал.

В частности, авторы материала подчеркивают, что поступок Байдена объясним с человеческой точки зрения как желание отца спасти своего сына. Однако они выражают опасения, что теперь критика в адрес Трампа за неуважение к праву и преследованию по политическим мотивам выглядит смехотворно, так как Байден публично заявил, что не верит в справедливость судебного процесса.

Указ о помиловании своего сына Хантера Байден подписал вечером 1 декабря. По словам политика, это решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования. Он напомнил, что пообещал не вмешиваться в принятие решений Министерством юстиции США. При этом он также ранее давал обещание, что не помилует своего сына.

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