На экране в центре Екатеринбурга показали порно

На уличном экране в центре Екатеринбурга показали порнографическое видео

На уличном экране в центре Екатеринбурга показали порнографическое видео. Причины случившегося объяснили в мэрии российского города, пишет портал E1.ru.

Эротические ролики на информационном экране в центре города заметили вечером в понедельник, 2 декабря. Прохожие сняли сбой на экране аппарата, установленного на площади Труда возле Водонапорной башни. На дисплее были кадры множества порно-видео. Появились они только на этом экране или на всех подобных устройствах в городе — неизвестно.

В администрации Екатеринбурга объяснили, что доступ к таким уличным экранам есть у всех жителей и гостей города. Поэтому ролики подобного содержания появились там по вине какого-то конкретного человека.

«Разработчики предполагали, что гости города могут прямо с экрана посетить сайты музеев, театров и других учреждений культуры для того, чтобы познакомиться с репертуаром и купить билеты. Однако кто-то использовал эти возможности для посещения порносайтов», — рассказали в мэрии. Власти города предполагают, что сделал это тот же человек, что и снял случившееся на видео. После инцидента все доступные для горожан уличные дисплеи заблокировали и пообещали их включить, когда установят фильтры на посещение определенных сайтов.

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