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22:11, 3 декабря 2024Мир

В Южной Корее извинились за действия президента

Представитель южнокорейской партии Хан Дон Хун извинился за действия президента
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)
СюжетУказ Путина о введении военного положения в новых регионах

Фото: Chung Sung-Jun/ Pool /File Photo / Reuters

Представитель правящей в Южной Корее партии «Гражданская сила» Хан Дон Хун извинился за действия президента страны Юн Сок Ёля, объявившего о введении военного положения. Об этом сообщает телеканал YTN.

Он заявил, что правящая партия «очень сожалеет» о сложившейся ситуации.

Глава Республики Корея объявил в государстве военное положение. Юн Сок Ёль обвинил оппозицию в намерении совершить государственный переворот и «свергнуть власть в пользу КНДР», после чего приказал армии войти в столицу и заблокировать парламент.

Ранее глава оппозиционной партии «Возродим Корею» Чо Гук предупредил, что Юн Сок Ёль обязан выполнить резолюцию парламента об отмене военного положения в стране, иначе его действия будут считаться незаконными. Он также указал, что процедура введения военного положения могла не соответствовать закону.

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