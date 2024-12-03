В Южной Корее извинились за действия президента

Представитель южнокорейской партии Хан Дон Хун извинился за действия президента

Представитель правящей в Южной Корее партии «Гражданская сила» Хан Дон Хун извинился за действия президента страны Юн Сок Ёля, объявившего о введении военного положения. Об этом сообщает телеканал YTN.

Он заявил, что правящая партия «очень сожалеет» о сложившейся ситуации.

Глава Республики Корея объявил в государстве военное положение. Юн Сок Ёль обвинил оппозицию в намерении совершить государственный переворот и «свергнуть власть в пользу КНДР», после чего приказал армии войти в столицу и заблокировать парламент.

Ранее глава оппозиционной партии «Возродим Корею» Чо Гук предупредил, что Юн Сок Ёль обязан выполнить резолюцию парламента об отмене военного положения в стране, иначе его действия будут считаться незаконными. Он также указал, что процедура введения военного положения могла не соответствовать закону.