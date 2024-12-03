В Южной Корее объявлено военное положение после попытки импичмента президенту

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил в стране военное положение.

Выступая вечером 3 декабря, он заявил, что вводит военное положение, чтобы «искоренить просеверокорейские антигосударственные силы и защитить свободный конституционный порядок» в республике.

Также военным положением президент стремится «защитить свободных людей, падающих в пучину разрухи, и искоренить антигосударственные силы». Юн Сок Ель назвал это неизбежной мерой для обеспечения свободы и безопасности граждан. При этом он признал, что объявление военного положения доставит «некоторые неудобства добропорядочным гражданам», но сосредоточится на их минимизации.

Юн Сок Ель ввел военное положение после попытки импичмента

До этого в ходе экстренного совещания с правительством Юн заявил о попытках проведения против него процедуры импичмента, которую инициировала Демократическая партия страны. Президент назвал попытку импичмента «явным антигосударственным актом, который попирает конституционный порядок, подрывает законные государственные институты, направлен на развязывание восстания и гражданской войны».

Фото: Ahn Young-joon / AP

Сообщается, что закрыт вход в Национальное собрание (парламент Южной Кореи). В своем выступлении президент назвал его «притоном преступных группировок» и «монстром, разрушающим либеральную демократическую систему». При этом Демпартия срочно вызывает законодателей в Национальное собрание.

Лидер Демократической партии Ли Чжэ Мен назвал действия президента неконституционными и незаконными. Он также призвал людей, несмотря на поздний вечер, собираться у парламента, чтобы «защитить эту страну». По его мнению, существует очень высокая вероятность того, что военные будут мобилизованы для ареста членов Национального собрания. «Похоже, что мы будем переходить от страны, где доминируют прокуроры, к стране, где доминируют военные», — заключил оппозиционер.

А председатель партии «Народная власть» Хан Дон Хун назвал объявление военного положения неправильным и пообещал остановить президента «вместе с народом».

Минобороны Южной Кореи созвало встречу ключевых командиров

Министерство обороны страны после объявления президента созвало встречу ключевых командиров армии.

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Ведомство дало инструкции по «усилению чрезвычайной готовности и готовности всех вооруженных сил». Минобороны Южной Кореи также призвало военных соблюдать бдительность внутри страны.

В России допустили южнокорейский аналог ГКЧП

Как указывают авторы «Канала визионера», президент Южной Кореи ввел в стране военное положение впервые с 1987 года. Цель — избежание импичмента от либеральной оппозиции, контролирующей парламент.

Подобный сценарий, как указали авторы, Ли Чжэ Мен допускал еще в начале сентября. Заявляется, что сегодня Южная Корея вошла в полосу жесточайшего политического кризиса, консервативные власти страны перешли к зачистке оппозиции.

Там предположили, что в случае арестов и танков на улицах начнутся массовые протесты. «Но готова ли армия стрелять в народ? Если нет — случится аналог российского ГКЧП», — считают авторы. В противном случае Южная Корея «полетит вниз, на самое политическое дно с непредсказуемыми последствиями, в том числе для соседей», заключили в сообщении.