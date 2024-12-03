Yonhup: Минобороны Южной Кореи созвало встречу «ключевых командиров»

Министерство обороны Южной Кореи созвало встречу ключевых командиров армии страны на фоне провозглашения президентом Юн Сок Елем военного положения. Об этом сообщает агентство Yonhup.

«Министерство национальной обороны объявило, что во второй половине дня 3 декабря оно провело совещание ключевых командующих всеми вооруженными силами и дало инструкции по усилению чрезвычайной готовности и готовности всех вооруженных сил», — отмечается в материале агентства.

Оборонное ведомство Южной Кореи также призвало военных «соблюдать бдительность» внутри страны.

Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил военное положение в стране для борьбы со сторонниками КНДР в государстве. По данным агентства, военное положение в стране может быть связано с попытками проведения процедуры импичмента против Юн Сок Еля, а также угрозой паралича власти. Об этих факторах президент Южной Кореи высказался после проведения экстренного совещания.