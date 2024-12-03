Вероятность захвата террористами власти в Сирии оценили

Политолог Яшлавский: захват Алеппо создает риск захвата террористами всей Сирии

Взятие Алеппо боевиками из террористических группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, запрещена в России) создает риск захвата исламистами остальной части страны. Об этом заявил политолог, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Андрей Яшлавский в интервью «Ленте.ру».

В частности, он указал, что наступление террористов стало неожиданным для сирийской армии, которая сталкивается с усталостью от идущей с 2011 года гражданской войны. В связи с этим, она была вынуждена отступить и сталкивается с проблемами при купировании возникшей угрозы.

Существует риск отступления, которое приведет к деморализации сил и потери Башаром Асадом контроля над другими территориями и крупными городами. Надо помнить и о «пятой колонне», которая присутствует во всех частях Сирии и готова помогать джихадистам Андрей Яшлавский ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН

При этом Яшлавский добавил, что до сих пор непонятно, куда именно планируют наступать террористы. В частности, сейчас они наступают на южном направлении в сторону города Хама.

Это создает очень серьезные угрозы для власти. И если удастся взять под контроль коммуникации, которые ведут к столице, то это лишь усложнит ситуацию в остальной части страны Андрей Яшлавский ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН

Ранее газета Financial Times (FT) со ссылкой на экспертов сообщала, что президент Сирии Башар Асад «оказался в ловушке» из-за нежелания идти на компромиссы во внутренней и внешней политике на фоне обострения ситуации в стране. Авторы материала обращают особое внимание на провал переговоров по нормализации отношений с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который может использовать наступление боевиков для давления на Дамаск.