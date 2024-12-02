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08:55, 2 декабря 2024Мир

На Западе заявили о ловушке для Асада

FT: президент Сирии Асад оказался в ловушке из-за нежелания идти на компромиссы
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Mahmoud Hassano / Reuters

Президент Сирии Башар Асад оказался в ловушке из-за нежелания идти на компромиссы во внутренней и внешней политике на фоне обострения ситуации в стране. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на экспертов.

«Чувство отчаяния усугубилось из-за явного нежелания режима идти на компромисс со своими оппонентами, даже несмотря на то, что покровительствующая Россия пыталась подтолкнуть Асада к участию в политическом процессе», — отмечается в материале издания.

Авторы материала также обращают внимание на провал переговоров по нормализации отношений с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Предполагается, что наступление террористических группировок на Алеппо косвенно связано с желанием Анкары оказать давление на Дамаск.

28 ноября сирийские боевики начали крупное наступление на позиции правительственных войск в районе провинции Алеппо. За три дня Вооруженные силы Сирии уничтожили около тысячи боевиков.

По данным турецкой газеты Hürriyet, Асад пытается найти контакты с Эрдоганом на фоне продвижения боевиков внутри страны и обострения ситуации.

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