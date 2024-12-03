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10:33, 3 декабря 2024Экономика

ФАС обвинила «Почту России» в нарушении закона о конкуренции

ФАС предписала «Почте России» дать доступ к своим ресурсам частным операторам
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Anton Belitsky / Globallookpress.com

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала «Почту России» виновной в нарушении закона о защите конкуренции. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Речь идет об ограничении доступа частных почтовых операторов к своей информационной системе, которая содержит сведения о возможностях доставки письменной корреспонденции в электронном виде.

В настоящее время граждане могут выбрать такой вид получения отправлений от органов власти с помощью портала госуслуг. Однако возможность проверить согласие на такое получение отправлений есть только у информационной системы «Почты России», а остальные участники рынка не могут ею воспользоваться.

Надзорное ведомство предписало естественному монополисту включить в типовую форму договора межоператорского обмена услугу по доставке письменной корреспонденции в электронном виде и заключить или переподписать соглашения с частными компаниями. Также в ФАС указали, что «Почту России» привлекут к административной ответственности.

В июне сообщалось, что «Почта России» обжалует решение столичного Мирового суда после штрафа в размере 100 миллионов рублей по иску Счетной палаты за задержки в ремонте отделений.

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