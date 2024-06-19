«Почта России» не согласилась с решением оштрафовавшего ее суда

«Почта России» обжалует штраф в 100 млн рублей за задержки в ремонте отделений

«Почта России» планирует обжаловать решение столичного Мирового суда, оштрафовавшего ее на 100 миллионов рублей по иску Счетной палаты РФ за задержки в ремонте отделений. Об этом сообщает РИА Новости.

Из решения инстанции следует, что Почта, получившая от государства в 2021 году пять миллиардов рублей на ремонтные работы, не закончила их в срок в 279 отделениях.

В свою очередь в компании заявили, что в 2022 году были модернизированы и запущены в обновленном формате 1 193 отделения, а разбирательство в отношении некоторых из них связано с вопросами соблюдения формальных процедур, в частности, сроков подачи отчетов. «"Почта России" не согласна с предъявленными претензиями и будет обжаловать судебное решение в установленном порядке», — заявили агентству в пресс-службе.

В 2022 году «Почта России» получила убыток в размере 30,4 миллиарда рублей. Общий размер ее долга на тот момент составлял 153,3 миллиарда рублей. По данным СМИ, в Минцифры предлагали бороться с «финансовой дырой» в почтовом операторе, о которой ранее заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, путем сдачи в аренду части офисов в крупных городах. По итогам 2023 года в компании заявили об уменьшении долгов более чем на 20 миллиардов рублей.