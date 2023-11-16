Власти нашли источник финансирования убыточных отделений «Почты России»

Минцифры: офисы «Почты России» можно сдать в аренду ради отделений в селах

Власти предложило сдать в аренду часть офисов «Почты России» в крупных городах. О найденном источнике финансирования убыточных отделений со ссылкой на Минцифры сообщает «Коммерсантъ».

Оптимизация отделений «Почты России» станет альтернативой обсуждаемого уже несколько месяцев сбора с маркетплейсов. Минцифры предлагает закрыть офисы в городах с населением более 10 тысяч человек, где уже есть инфраструктура доставки товаров и выдачи посылок, сетевых магазинов и отделений банков. Доходы от сдачи помещений в аренду и сэкономленные издержки предлагают направить на обеспечение работы, ремонт и модернизацию отделений в селах. Ведомство собирает возможные предложения от регионов до 1 декабря.

Член совета директоров «Почты России», глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн назвал новый способ финансирования неразумным. Вместо этого он предложил увеличить совместный оборот с маркетплейсами (доставку заказов силами почтового оператора — прим.) или же инфраструктурный платеж.

Несмотря на то, что большинство отделений Почты, которые могут быть закрыты, располагаются в зоне жилой застройки и непосредственной близости к потребителям, они малопригодны для сдачи в аренду. По словам партнера консалтинговой компании ILM Андрея Лукашева, «часть отделений в очень ветхом состоянии» и требует значительных капитальных затрат на ремонт.

27 млрд руб составил убыток «Почты России» по итогам 2022 года

25 сентября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о растущей в «Почте России» финансовой дыре. Денежное состояние оператора «очень печальное», однако никто не торопится его исправлять. Сенатор призвала срочно разработать «правильную финансовую модель существования» для компании, иначе эта дыра превратится в огромную яму, «куда все провалится».

Новый глава «Почты России» Михаил Волков признал, что компании удалось сократить убыток от операционной деятельности втрое и открыть многие временно прекращавшие работу отделения, но офисы почты, расположенные в сельских и удаленных населенных пунктах, тянут компанию на дно.

Одним из путей спасения «Почты» власти видят обязательный сбор с маркетплейсам. По оценкам госкомпании, для покрытия убытков потребуется как минимум 29 миллиардов рублей, а на модернизацию объектов в регионах — еще 140 миллиардов рублей. Предположительно, налог в 0,5 процента от квартального оборота товаров будут взимать с компаний, выручка которых составляет от миллиарда рублей в год. По предварительным оценкам, если включить в реестр плательщиков инфраструктурного платежа топ-30 компаний интернет-торговли, это принесет «Почте России» порядка 23 миллиардов рублей в год.

