Долги «Почты России» уменьшились

В «Почте России» заявили о сокращении долга компании на 20 млрд рублей

Долги «Почты России» по итогам 2023 года уменьшились более чем на 20 миллиардов рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу компании Михаила Волкова.

«2023 год мы закрываем точно лучше, чем ожидали, с точки зрения финансовых результатов», — заявил он.

По словам руководителя, улучшить показатели «Почта России» удалось за счет работы ранее закрытых отделений и реализации программы «ремонта и модернизации». Волков подтвердил, что работа над планом по оптимизации работы компании продолжается. Ожидается, что соответствующую стратегию представят до конца марта этого года.

В 2022 году «Почта России» получила убыток в размере 30,4 миллиарда рублей. Общий размер ее долга на тот момент составлял 153,3 миллиарда рублей. В самой «Почте России» утверждали, что для закрытия потребностей ей необходима докапитализация в объеме 20-30 миллиардов рублей. Сделать это предлагалось в том числе за счет выдачи льготных кредитов из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Также обсуждалась идея о введении инфраструктурного платежа с маркетплейсов в пользу «Почты России». Оба этих проекта не нашли поддержки в правительстве страны.

По данным СМИ, в Минцифры предложили бороться с «финансовой дырой» в «Почте России», о которой ранее заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, путем сдачи в аренду части офисов в крупных городах.

