Власти ответили на предложение оплатить долги «Почты России» из «кубышки» страны

ТАСС: в Минфине не собираются гасить долги «Почты России» за счет средств ФНБ

Министерство финансов не рассматривает возможность погашения долгов «Почты России» за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на представителей властей.

Ранее о такой возможности писали СМИ, которые также черпали информацию в правительственных кругах. Предложение стало обсуждаться после того, как премьер-министр Михаил Мишустин не поддержал идею о введении инфраструктурного платежа с маркетплейсов в пользу «Почты России». Речь шла о том, чтобы оператор мог обслуживать свои накопившиеся долги и покрывать убытки за счет средств главной российской «кубышки». При этом отмечалось, что решение пока еще не принято.

Весной 2023 года «Почта России» предложила ввести инфраструктурный платеж в размере 0,5 процента от квартального оборота товаров владельцев маркетплейсов и других участников рынка e-commerce. Эти средства помогли бы поддержать убыточные отделения организации в отдаленных районах. В Минцифры в свою очередь призвали бороться с нехваткой средств путем сдачи в аренду части офисов «Почты» в крупных городах России.

В 2022 году компания получила убыток в размере 30,4 миллиарда рублей. В соответствии с прогнозами, нынешний год она закончит с показателем минус 27-38 миллиардов рублей. Общий размер долга на конец прошлого года составлял 153,3 миллиарда рублей. В самой «Почте России» утверждают, что для закрытия потребностей ей необходима докапитализация в объеме 20-30 миллиардов рублей.