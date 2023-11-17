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15:08, 17 ноября 2023Экономика

Власти не согласились с введением сбора с маркетплейсов в пользу «Почты России»

РБК: Мишустин не поддержал инфраструктурный сбор с маркетплейсов

Фото: Дмитрий Астахов / POOL / ТАСС

Глава российского правительства Михаил Мишустин не поддержал введение инфраструктурного сбора с маркетплейсов, сообщает РБК.

Идею в качестве одного из элементов концепции повышения эффективности деятельности «Почты России» представил на совещании в кабмине глава организации Михаил Волков. По данным источника журналистов, с предложением не согласились, так как сбор был бы переложен на покупателей.

Весной 2023 года «Почта России» предложила ввести инфраструктурный платеж в размере 0,5 процента от квартального оборота товаров владельцев маркетплейсов и других участников рынка e-commerce. Эти средства помогли бы поддержать убыточные отделения организации в отдаленных районах. В ответ маркетплейсы предложили поделиться с оператором заказами на оказание сервисных услуг на аналогичную сумму.

По данным СМИ, в Минцифры предложили бороться с «финансовой дырой» в «Почте России», о которой ранее заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, путем сдачи в аренду части офисов в крупных городах. Полученные доходы и сэкономленные издержки предлагается направить на обеспечение работы, ремонт и модернизацию отделений в сельской местности.

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      Дмитрий Воронин
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