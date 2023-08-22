Сбор с интернет-магазинов в пользу «Почты России» предложили заменить бартером

Маркетплейсы предложили обеспечить «Почту» заказами вместо платежей с оборота

Интернет-магазины и маркетплейсы предложили «неденежную» альтернативу сбору в пользу «Почты России». Вместо инфраструктурного платежа в 0,5 процента от квартального оборота представители рынка предлагают обеспечить оператора заказами на оказание сервисных услуг на аналогичную сумму, со ссылкой на собственный источник сообщает газета «Ведомости».

По словам собеседника издания, интернет-магазины и маркетплейсы не устраивает обязанность платить конкуренту. Вместо этого они готовы предоставить «Почте России» часть междугородных доставок или права на использование складов. По словам источника, знакомого с инфраструктурой оператора, последний может предложить маркетплейсам отделения, склады и логистические центры, межрегиональную перевозку и информационные сервисы.

Маркетплейсы не стремятся покупать логистические сервисы, отметил исполнительный директор компании «Оборот.ру» Иван Кургузов. По его словам, они пользуются чужими постаматами, почтовыми отделениями, магистральной логистикой и прочими сервисами, и доля покупок крайне мала в сравнении с масштабами услуг, которые маркетплейс оказывает сам.

Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров заявил, что у оказания услуг маркетплейсам есть определенный потенциал: интернет-магазины могут использовать возможности доставки «Почты» в отдаленные районы или при трансграничной торговле, объяснил он. Однако таким образом оператору вряд ли удастся заработать на этом 28 миллиардов рублей (ориентировочный объем инфраструктурного платежа, что хотят собирать с торговых площадок). Наиболее реалистичным уровнем он назвал сумму в три-четыре миллиарда в год.

Весной 2023 года «Почта России» предложила ввести инфраструктурный платеж в размере 0,5 процента от квартального оборота товаров владельцев маркетплейсов и других участников рынка e-commerce. Эти средства помогли бы поддержать убыточные отделения организации в отдаленных районах. Однако власти России инициативу не поддержали, объяснив, что это вызовет «негативные эффекты» для торгово-экономических процессов в государстве.