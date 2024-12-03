Внук знаменитого коллекционера сравнил Москву и Париж

Внук коллекционера Щукина назвал Париж грязным городом

Андре-Марк Делок-Фурко, внук знаменитого коллекционера и миллионера Сергея Щукина, сравнил Париж и Москву в пользу российской столицы. Своим мнением он поделился в интервью журналу «Москвич mag».

Родившийся в Париже Делок-Фурко заявил, что Париж в последнее время сильно изменился, в нем «нужно что-то менять в менеджменте». «Во время Олимпиады было временное возрождение Парижа, каким я его любил. Но сейчас все вернулось, к сожалению. Город очень грязный», — прокомментировал он.

При этом Санкт-Петербург нравится потомку коллекционера больше, чем Москва, поскольку напоминает о парижском образе жизни прошлого века. По его словам, Петербург — это город для отдыха, Москва — для работы и делового общения. В столице Делок-Фурко больше всего нравится район улицы Покровки, где «город кажется старинным, по-хорошему провинциальным».

Ранее на чистоту Москвы по сравнению с европейскими городами обратил внимание российский актер Алексей Лукин.