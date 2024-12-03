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09:50, 3 декабря 2024Россия

Военком российского города объяснил очереди у военкоматов мигрантами

Тюменский военком Чирков: очереди у военкоматов возникли из-за мигрантов
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетВручение повесток на улице: главное

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Тюменской области у военкоматов образовались очереди, так как большое число мигрантов захотело встать на воинский учет, чтобы не лишиться гражданства. Об этом сообщил военный комиссар региона Сергей Чирков, пишет 72.ru.

«Все вышеуказанные граждане с целью не быть лишенными гражданства Российской Федерации начали прибывать в военные комиссариаты для постановки на воинский учет, став таким образом заложниками своей неисполнительности», — сказал военком.

Местные СМИ до этого сообщали, что большое число людей стоит в очередях у военкоматов даже ночью, они также самостоятельно ведут списки ожидающих.

Лишение иностранцами приобретенного гражданства за отказ на постановку на воинский учет стало возможно с августа 2024 года. Тогда президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет послужит основанием для прекращения гражданства.

После этого МВД запросило у военкоматов данные о мигрантах, которые получили российское гражданство, но не встали на воинский учет. Затем не раз происходили случаи, когда на мигрантов, получивших гражданство, устраивали облаву. Например, во Владивостоке мигрантов с российским гражданством начинали ставить на воинский учет прямо в аэропорту.

ЖЗЛ
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