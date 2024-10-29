Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:37, 29 октября 2024Россия

В российском городе мигрантов начали ставить на воинский учет прямо в аэропорту

Во Владивостоке мигрантов начали ставить на воинский учет прямо в аэропорту

Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

Во Владивостоке мигрантов с российским гражданством начали ставить на воинский учет прямо в аэропорту. Кадры работы сотрудников опубликовало издание News.VL вTelegram.

На кадрах видно мужчину — военного следователя, как назвало его издание — за работой. Он сидит в зале ожидания рядом с багажной лентой за приставленным к секции сидений столом. Перед ним стоит неизвестный мужчина — вероятно, один из мигрантов.

По информации издания, в октябре сотрудники провели рейды по местным торговым центрам и стройплощадкам, а также выявили мигрантов в ходе проверок общественного транспорта. В осенний призыв в Российскую армию отправятся 15 человек из числа мигрантов, получивших ранее российские паспорта.

Ранее в Петербурге 11 мигрантов лишились российского гражданства из-за непостановки на воинский учет. К этому привело игнорирование ими обязанностей, возникших после получения российского паспорта.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Беспилотники атаковали университет спецназа имени Путина в Чечне. Что Кадыров рассказал о последствиях удара?

      Следователи возбудили уголовное дело против россиянки за серию поджогов

      «Хезболла» избрала нового генсекретаря движения

      Проникшего в здание российского аэропорта козла сняли на видео

      Женщина 30 часов рылась в мусоре на свалке ради потерянного кольца с бриллиантом

      Нашлась пропавшая в Сочи обладательница титула «Самые большие губы в России»

      Платья с изображением Богородицы с саммита БРИКС призвали проверить в СК

      В российском городе в 2,5 раза увеличили выплату для новобранцев СВО

      Российские войска взяли под контроль Катериновку в ДНР

      Бойцы группировки «Восток» взяли под контроль населенный пункт в зоне СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше