В российском городе мигрантов начали ставить на воинский учет прямо в аэропорту

Во Владивостоке мигрантов начали ставить на воинский учет прямо в аэропорту

Во Владивостоке мигрантов с российским гражданством начали ставить на воинский учет прямо в аэропорту. Кадры работы сотрудников опубликовало издание News.VL вTelegram.

На кадрах видно мужчину — военного следователя, как назвало его издание — за работой. Он сидит в зале ожидания рядом с багажной лентой за приставленным к секции сидений столом. Перед ним стоит неизвестный мужчина — вероятно, один из мигрантов.

По информации издания, в октябре сотрудники провели рейды по местным торговым центрам и стройплощадкам, а также выявили мигрантов в ходе проверок общественного транспорта. В осенний призыв в Российскую армию отправятся 15 человек из числа мигрантов, получивших ранее российские паспорта.

Ранее в Петербурге 11 мигрантов лишились российского гражданства из-за непостановки на воинский учет. К этому привело игнорирование ими обязанностей, возникших после получения российского паспорта.