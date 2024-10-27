Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:57, 27 октября 2024Россия

В Петербурге лишили гражданства не совершивших одно действие мигрантов

В Санкт-Петербурге лишили гражданства 11 не вставших на воинский учет мигрантов

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге лишили гражданства России 11 мигрантов, не совершивших одно действие, а именно не вставших вовремя на воинский учет. Об этом сообщил главк МВД по городу на своем сайте.

Как подчеркнули в ведомстве, получив российский паспорт, иностранцы проигнорировали свою обязанность и в течение двух недель не явились в военкомат. «Среди нарушителей, лишившихся ранее выданных паспортов, не только уроженцы ближнего зарубежья, но и дальних стран», — отметили в МВД.

Ранее в Перми по итогам рейда полицейские доставили в военкомат почти 50 вступивших в российское гражданство мигрантов. Нарушителей искали на стройках, в торговых центрах, а также среди водителей транспорта.

Материалы по теме:
«Они чувствуют себя обиженными» Страх, недоверие и презрение: кто виноват в конфликтах с мигрантами в России?
«Они чувствуют себя обиженными»Страх, недоверие и презрение: кто виноват в конфликтах с мигрантами в России?
15 сентября 2021
«Мы можем жить в одном дворе, но не замечать их» Мигранты построили в Москве свой тайный мир. Что о нем известно?
«Мы можем жить в одном дворе, но не замечать их»Мигранты построили в Москве свой тайный мир. Что о нем известно?
25 февраля 2020
«Хозяин спросил, не террористка ли она» Россиян убеждают, что вокруг них все больше опасных мигрантов. Почему это не так?
«Хозяин спросил, не террористка ли она»Россиян убеждают, что вокруг них все больше опасных мигрантов. Почему это не так?
1 июля 2024

12 сентября официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что ведомство запросило у военкоматов данные о мигрантах, которые получили российское гражданство, но не встали на воинский учет. По ее словам, ведомство приступило к реализации новых положений законодательства, согласно которым приезжие, проигнорировавшие эту обязанность, лишаются российских паспортов.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      В России совершен второй за двое суток массовый побег из мест заключения

      Двоих сбежавших из исправительного центра в Забайкальском крае задержали

      Неизвестные обстреляли машину экс-президента Боливии

      Названа предварительная причина крушения самолета Ан-2 в Ставропольском крае

      В Германии заявили о развале украинского фронта на юге ДНР

      Правящая в Грузии партия проиграла выборы на зарубежных участках

      Командование ВСУ признало продвижение ВС России в Запорожской области

      В Петербурге лишили гражданства не совершивших одно действие мигрантов

      Познер оценил включение Шараповой в Зал теннисной славы

      Захарова высмеяла постоянные обвинения во вмешательстве в американские выборы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше