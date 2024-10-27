В Петербурге лишили гражданства не совершивших одно действие мигрантов

В Санкт-Петербурге лишили гражданства 11 не вставших на воинский учет мигрантов

В Санкт-Петербурге лишили гражданства России 11 мигрантов, не совершивших одно действие, а именно не вставших вовремя на воинский учет. Об этом сообщил главк МВД по городу на своем сайте.

Как подчеркнули в ведомстве, получив российский паспорт, иностранцы проигнорировали свою обязанность и в течение двух недель не явились в военкомат. «Среди нарушителей, лишившихся ранее выданных паспортов, не только уроженцы ближнего зарубежья, но и дальних стран», — отметили в МВД.

Ранее в Перми по итогам рейда полицейские доставили в военкомат почти 50 вступивших в российское гражданство мигрантов. Нарушителей искали на стройках, в торговых центрах, а также среди водителей транспорта.

12 сентября официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что ведомство запросило у военкоматов данные о мигрантах, которые получили российское гражданство, но не встали на воинский учет. По ее словам, ведомство приступило к реализации новых положений законодательства, согласно которым приезжие, проигнорировавшие эту обязанность, лишаются российских паспортов.