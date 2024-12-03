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09:43, 3 декабря 2024Ценности

Возлюбленная Джейсона Стэйтема снялась в прозрачном бюстгальтере

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Роузи Хантингтон-Уайтли

Роузи Хантингтон-Уайтли. Фото: @rosiehw

Возлюбленная актера Джейсона Стэйтема, британская супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли снялась в откровенном виде для собственного модного бренда Alo. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя манекенщица поделилась снимками с фотосессии, на которых запечатлена в трикотажных брюках и укороченной кофте белого цвета. При этом она расстегнула верхнюю часть наряда и показала на камеру прозрачный бюстгальтер. На размещенных кадрах видно, что сквозь ткань изделия просвечивает обнаженная грудь знаменитости.

Кроме того, известно, что звезда за время съемки примерила красное платье, оформленное атласным верхом и кожаной облегающей юбкой. Вдобавок она попозировала перед камерой в длинном плаще с анималистичным принтом и белых колготках.

В октябре Роузи Хантингтон-Уайтли похвасталась кубиками пресса в съемке для модного журнала в Porter Magazine.

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