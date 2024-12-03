Врач назвал защищающий от инфарктов и инсультов продукт

Врач Гандельман заявил, что капуста защищает от инфарктов и инсультов

Кардиолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвал продукт, употребление которого защищает от инфарктов и инсультов. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

Медик заявил, что наличие в рационе капусты необходимо для профилактики инфарктов и инсультов. «С возрастом развивается атеросклероз, холестерин входит в стенку сосудов и мешает кровотоку. Он замедляется, образуется тромб и развивается инфаркты и инсульты», — объяснил специалист.

Врач подчеркнул, что употребление капусты повышает уровень «хорошего» холестерина, который защищает сосуды, а также снижает уровень «плохого» холестерина. «Это помогает оставаться сосудам гладкими», — заключил врач.

Ранее Герман Гандельман и терапевт Елена Малышева назвали три продукта, употребление которых полезно в целях профилактики онкологических заболеваний. В список продуктов, употребление которых защищает от рака, врачи внесли брокколи, брюссельскую и белокочанную капусту.