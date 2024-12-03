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18:07, 3 декабря 2024Интернет и СМИ

Врачи раскрыли защищающее зрение сочетание продуктов

Врач Малышева рассказала, что сочетание батата и яичного желтка защищает зрение
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Creativa Images / Shutterstock / Fotodom

Терапевт Елена Малышева, офтальмолог Михаил Коновалов и иммунолог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале раскрыли защищающее зрение сочетание продуктов. Выпуск, в котором специалисты рассказали о пользе батата и яичного желтка, доступен на сайте телеканала.

Коновалов отметил, что батат содержит бета-каротин — предшественник витамина А. «Витамин А нам нужен для того, чтобы в наших нервных клетках сетчатки сформировался родопсин — вещество, которое отвечает за зрение», — пояснил офтальмолог. По словам медика, для нормальной работы зрения необходимо постоянное поступление витамина А извне. «Витамин А — важнейший витамин для зрения, без него мы не видим», — подчеркнула Малышева.

Продеус, в свою очередь, добавил, что витамин А является жирорастворимым витамином. «Чтобы он эффективно прошел через стенку желудочно-кишечного тракта и попал в организм, мы должны использовать жир, а этот жир берется из яйца, потому что желток содержит жиры», — объяснил иммунолог. Благодаря сочетанию батата и яичного желтка, по словам Малышевой, организм хорошо усваивает витамин А.

Ранее Малышева и Коновалов также рассказали, что употребление печени трески, сельди и красной рыбы снижают риск развития катаракты.

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