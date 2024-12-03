ВСУ попытались атаковать гражданский объект в ДНР из артиллерии натовского калибра

СЦКК: ВСУ пытались атаковать гражданский объект в Горловке натовской артиллерией

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать гражданский объект в Горловке Донецкой народной республики из артиллерии натовского калибра 155 миллиметров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

По его информации, обстрел велся по микрорайону «Комсомолец». «Попадание зафиксировано в непосредственной близости к трансформаторной подстанции, расположенной у жилых многоквартирных домов, что позволяет сделать вывод о целенаправленной атаке на объект энергетики», — заявили в ведомстве.

Там добавили, что повреждения в результате атаки ВСУ получил автомобиль и остекление многоквартирных домов. Глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале уточнил, что повреждены пять жилых домов, машина и здание котельной. Обстрел производился шесть раз снарядами 155 калибра и при помощи ударных беспилотников.

Ранее Пушилин сообщил, что ВСУ по-прежнему устремлены на Горловку, так как было много попыток бить по инфраструктурным объектам. Он также отметил, что Российская армия продвигается на ряде направлений, включая красноармейское, где военные «все ближе к автодороге Курахово — Красноармейск».