Ввоз некоторой бытовой техники в Россию ограничили

Таможенная служба перестала пропускать в Россию кондиционеры и холодильники

Федеральная таможенная служба (ФТС) перестала пропускать в Россию кондиционеры, промышленные и бытовые холодильники. Об ограничении ввоза некоторой бытовой техники сообщает «Коммерсантъ».

С 12 ноября ведомство стало запрашивать лицензии у поставщиков оборудования с фреоном R-410, что остановило часть поставок этой продукции, заявил гендиректор Евразийской ассоциации рынка отопительных систем Игорь Прудников. Такое решение объясняют необходимостью наличия лицензии Минпромторга на ввоз оборудования с соответствующей смесью в составе.

Оборудование не поставляют их всех стран, включая государства СНГ, отметил директор Ассоциации предприятий индустрии климата Дмитрий Кузин. Из-за блокировки поставок и простоя контейнеров убытки с 12 октября только поставщиков кондиционеров могут составить от 200 до 300 миллионов рублей, добавил Прудников

8 октября на сайте Минприроды опубликовали требование получить лицензии на ввоз оборудования со смесями хладагентов. Как отмечают производители кондиционеров, ФТС до этого не требовала предоставления лицензии на такое оборудование, это касалось только самого фреона. По словам Кузина, получение лицензий занимает минимум 45 суток.

«В теории поставщик может слить фреон из оборудования до прохождения таможни и потом залить уже на территории РФ, однако это увеличивает накладные расходы поставщика», — добавил он.

Если ситуация не разрешится в ближайшее время, в портах отправления в Китае и России могут зависнуть порядка 300–400 контейнеров с готовой продукцией совокупной стоимостью два миллиарда рублей.

«Это повлияет на стоимость продукции, так как все понесенные расходы импортеры будут вынуждены закладывать в цену для конечного потребителя», — допустил директор по правовым и корпоративным вопросам ТПХ «Русклимат» Павел Симонов. Это в свою очередь может привести к срыву сдачи социальных объектов и стратегических производственных предприятий.

Ранее зарубежные и российские производители бытовой техники Beko, Tefal, Kuppersberg и другие предупредили ретейлеров о повышении цен. Французская «Группа "СЕБ-Восток"» (Tefal, Rowenta, Krups и другие бренды) уведомила о росте стоимости продукции в среднем на десять процентов с 1 января 2025 года. IPH appliances (принадлежит турецкой Arcelic, выкупившей бренды Beko, Indesit, Grundig и другие) пообещала поднять цены уже со 2 декабря.