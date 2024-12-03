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11:50, 3 декабря 2024Мир

ВВС Сирии при поддержке России уничтожили десятки террористов в Идлибе и Хаме

Сирийская и российская авиация уничтожили десятки террористов в Идлибе и Хаме
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: The White Helmets / Reuters

Военно-воздушные силы (ВВС) Сирии при поддержке Воздушно-космических сил (ВКС) России уничтожили десятки террористов на юге провинции Идлиб и севере провинции Хама. Об этом сообщает сирийское минобороны на своей официальной странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Военная авиация Сирии при поддержке ВКС России нанесли совместные удары на юге провинции Идлиб и на севере провинции Хама. Уничтожены десятки террористов, а также их боевая техника», — сообщается в публикации оборонного ведомства.

27 ноября боевики террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ; запрещена в России), дислоцированные на севере Сирии, неожиданно перешли в наступление и захватили второй по величине город страны — Алеппо.

2 декабря заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии капитан первого ранга Олег Игнасюк рассказал, что ВКС России совместно с сирийскими военными за сутки ликвидировали не менее ста террористов.

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