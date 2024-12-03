Высмеявшая девочку-квадробера певица рассказала о поддержке Агутина и Валерии

Певица Mia Boyka рассказала о реакции коллег на скандал с ребенком-квадробером

Российская певица Mia Boyka (настоящее имя — Мария Бойко), которая высмеяла девочку-квадробера во время выступления, рассказала об отношении коллег к ней после скандала. Ее слова приводит Telegram-канал «Звездач».

По словам исполнительницы, никто от нее не отвернулся. «Таких артистов, которые отвернулись, сказав это мне в лицо, нет. Все боятся что-либо говорить в лицо, обычно за спиной. Леонид Агутин поддержал, JONY, Валерия вместе с мужем, много кто. Адекватных-то людей больше», — заявила она.

Артистка также подчеркнула, что не переживает из-за хейта в сети.

Ранее Mia Boyka встретилась с девочкой, которую она высмеяла за увлечение квадробингом во время своего концерта.