Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:55, 3 декабря 2024Культура

Высмеявшая девочку-квадробера певица рассказала о поддержке Агутина и Валерии

Певица Mia Boyka рассказала о реакции коллег на скандал с ребенком-квадробером
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Леонид Агутин

Леонид Агутин. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российская певица Mia Boyka (настоящее имя — Мария Бойко), которая высмеяла девочку-квадробера во время выступления, рассказала об отношении коллег к ней после скандала. Ее слова приводит Telegram-канал «Звездач».

По словам исполнительницы, никто от нее не отвернулся. «Таких артистов, которые отвернулись, сказав это мне в лицо, нет. Все боятся что-либо говорить в лицо, обычно за спиной. Леонид Агутин поддержал, JONY, Валерия вместе с мужем, много кто. Адекватных-то людей больше», — заявила она.

Артистка также подчеркнула, что не переживает из-за хейта в сети.

Ранее Mia Boyka встретилась с девочкой, которую она высмеяла за увлечение квадробингом во время своего концерта.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Президент Южной Кореи объявил военное положение

      Глава МИД Украины заявил о концепции «мира через силу» для Киева

      В Грузии заявили о большом количестве иностранцев среди протестующих

      В российском городе бешеная собака прорвалась на лекцию к студентам

      Украина потребовала срочной поставки десятков систем ПВО

      Понимал по-японски и стал членом семьи. Умер подаренный Путиным кот. Как он жил?

      Киевский метрополитен прокомментировал затопление станции метро «Демиевская»

      В российском городе 4-летняя девочка поскользнулась и упала в лестничный пролет

      Манул из Новосибирского зоопарка погрел лапки на хвостике и вызвал восхищение

      В России оценили вероятность обвинения Москвы в разрыве кабеля между Финляндией и Швецией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше