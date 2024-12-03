Заявление вора в законе Парамона об отказе от воровских традиций опубликовали

В Мордовии опубликовали заявление вора в законе Парамона об отказе от традиций

В Республике Мордовия отбывавший срок Юрий Парамонов, известный в криминальном мире как вор в законе Парамон, написал заявление об отказе от воровских традиций. Об этом во вторник, 3 ноября, в своем Telegram-канале сообщает издание «Прайм Крайм».

По информации издания, заявление было написано на имя начальника лагеря и в нем Парамон пообещал строго следовать режиму содержания под стражей и помогать поддержанию порядка в исправительном учреждении. Примечательно, что датируется заявления Парамонова 2002 годом, но опубликовано было только сейчас.

Юрий Парамонов является уроженцем Подольска, он получил воровскую корону в Серпухове от криминального авторитета Алексея Забавина (Забава). Последний срок Парамонова истек в 2011 году.

29 ноября сообщалось, что 65-летний россиянин Александр Северов, известный в криминальном мире как бывший вор в законе Саша Север, занялся продвижением российского певца Максима Дорохина (Апрель) с похожим на Михаила Круга голосом.