Зеленский высказался о потерях среди украинских военных с начала конфликта с Россией

Зеленский заявил, что Украина в конфликте потеряла менее 80 тысяч военных

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Kyodo News высказался о потерях среди военных с начала проведения Россией специальной военной операции (СВО) 22 февраля 2024 года.

По словам политика, в конфликте республика потеряла менее 80 тысяч военнослужащих. Он подчеркнул, что не может раскрыть конкретные цифры, однако они значительно меньше, чем озвучивают западные СМИ.

«Кое-кто недавно, мне кажется, что в американской прессе, подал информацию, что украинцев погибло 80 тысяч. Но я хочу вам сказать, что нет. Меньше. Намного меньше, намного», — сказал Зеленский.

В конце ноября издание The Economis писало, что в ходе российско-украинского конфликта Киев понес от 60 до 100 тысяч безвозвратных потерь, еще 400 тысяч были ранены и по состоянию здоровья больше не могут участвовать в боевых действиях.

