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01:21, 3 декабря 2024Бывший СССР

Зеленский высказался о потерях среди украинских военных с начала конфликта с Россией

Зеленский заявил, что Украина в конфликте потеряла менее 80 тысяч военных
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: The Presidential Office of Ukraine / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Kyodo News высказался о потерях среди военных с начала проведения Россией специальной военной операции (СВО) 22 февраля 2024 года.

По словам политика, в конфликте республика потеряла менее 80 тысяч военнослужащих. Он подчеркнул, что не может раскрыть конкретные цифры, однако они значительно меньше, чем озвучивают западные СМИ.

«Кое-кто недавно, мне кажется, что в американской прессе, подал информацию, что украинцев погибло 80 тысяч. Но я хочу вам сказать, что нет. Меньше. Намного меньше, намного», — сказал Зеленский.

В конце ноября издание The Economis писало, что в ходе российско-украинского конфликта Киев понес от 60 до 100 тысяч безвозвратных потерь, еще 400 тысяч были ранены и по состоянию здоровья больше не могут участвовать в боевых действиях.

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