Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:30, 3 декабря 2024Мир

Желание Турции ослабить позиции России в Сирии оценили

Политолог Яшлавский: Турция заинтересована в ослаблении позиций России в Сирии
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Juma Mohammad / Globallookpress.com

Турция заинтересована в ослаблении позиций России в Сирии и может использовать наступление исламистских террористов под Алеппо, чтобы оказывать давление на Москву. Об этом заявил политолог, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Андрей Яшлавский в интервью «Ленте.ру».

«Для Турции любое ослабление позиций России облегчает торги по тем или иным направлениям. Так что события в Сирии можно рассматривать как косвенную попытку ослабить влияние России в регионе, так как это дает пространство маневра на различных дипломатических площадках», — рассказал исследователь.

Яшлавский также подчеркнул, что одной из целей Анкары является давление на Тегеран и снижение его влияния на ситуацию в Сирии. По его словам, причиной этому стало ослабление позиций ливанского шиитского движения «Хезболла» по итогам конфликта с Израилем. Данная группировка выступает важной силой по распространению влияния Ирана на Ближнем Востоке.

Ранее агентство Associated Press (AP) сообщало, что обострение ситуации в Сирии и наступление террористических группировок на Алеппо может привести к конфликту России и Турции из-за противоречащих интересов двух стран в регионе. По мнению агентства, это также создает риски для начала региональной войны с участием Ирана и Израиля.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Немецких журналистов удалили из зала во время встречи глав МИД Китая и Германии. До этого Бербок критиковала Пекин

      Марочко рассказал об освобождении населенных пунктов ЛНР

      Российские школьники решили покататься и устроили полицейскую погоню со стрельбой

      В Госдуме высказались про «натовский договорняк»

      В банке ВТБ попросили Снегурочку о валютных интервенциях

      Володин назвал последствие помилования Байденом своего сына

      ПВО уничтожила беспилотник ВСУ над российским регионом

      16-летний российский школьник забил мать-алкоголичку за пристрастие к спиртному

      Житель Курской области заявил об обстреле ВСУ мирных жителей из лесопосадок

      Наемники ВСУ поменяли места дислокации в Харькове

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше