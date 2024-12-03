Желание Турции ослабить позиции России в Сирии оценили

Политолог Яшлавский: Турция заинтересована в ослаблении позиций России в Сирии

Турция заинтересована в ослаблении позиций России в Сирии и может использовать наступление исламистских террористов под Алеппо, чтобы оказывать давление на Москву. Об этом заявил политолог, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Андрей Яшлавский в интервью «Ленте.ру».

«Для Турции любое ослабление позиций России облегчает торги по тем или иным направлениям. Так что события в Сирии можно рассматривать как косвенную попытку ослабить влияние России в регионе, так как это дает пространство маневра на различных дипломатических площадках», — рассказал исследователь.

Яшлавский также подчеркнул, что одной из целей Анкары является давление на Тегеран и снижение его влияния на ситуацию в Сирии. По его словам, причиной этому стало ослабление позиций ливанского шиитского движения «Хезболла» по итогам конфликта с Израилем. Данная группировка выступает важной силой по распространению влияния Ирана на Ближнем Востоке.

Ранее агентство Associated Press (AP) сообщало, что обострение ситуации в Сирии и наступление террористических группировок на Алеппо может привести к конфликту России и Турции из-за противоречащих интересов двух стран в регионе. По мнению агентства, это также создает риски для начала региональной войны с участием Ирана и Израиля.