Звезда «Мстителей» рассказал о шокирующем опыте с отцом

Актер Джош Бролин заявил, что в детстве отец заставил его съесть своего питомца

Голливудский актер Джош Бролин, номинант на премию «Оскар» и звезда фильмов студии Marvel, рассказал, что отец обманом заставил его съесть домашних свиней, которых он растил, будучи маленьким. Об этом он рассказал на YouTube-подкасте In Depth.

Исполнитель роли Таноса в «Мстителях» заявил, что свиньи практически «выросли у него на глазах», и когда отец сообщил ребенку, что он ест своих питомцев, он испытал шок. Отец Бролина с улыбкой сказал: «Угадай, что ты ешь» прямо во время ужина.

«Зачем говорить такое ребенку? Это бред. Зачем сообщать об этом ребенку с такой интонацией, будто поздравляешь его с праздником? В моей вселенной ребенок просто не должен такого слышать», — возмутился актер.

Актер также предположил, что таким образом отец пытался привлечь его внимание, но, по словам Бролина, сам он никогда не сделал бы ничего подобного.

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