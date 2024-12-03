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18:56, 3 декабря 2024Культура

Звезда «Мстителей» рассказал о шокирующем опыте с отцом

Актер Джош Бролин заявил, что в детстве отец заставил его съесть своего питомца
Андрей Шеньшаков

Кадр: Graham Bensinger / YouTube

Голливудский актер Джош Бролин, номинант на премию «Оскар» и звезда фильмов студии Marvel, рассказал, что отец обманом заставил его съесть домашних свиней, которых он растил, будучи маленьким. Об этом он рассказал на YouTube-подкасте In Depth.

Исполнитель роли Таноса в «Мстителях» заявил, что свиньи практически «выросли у него на глазах», и когда отец сообщил ребенку, что он ест своих питомцев, он испытал шок. Отец Бролина с улыбкой сказал: «Угадай, что ты ешь» прямо во время ужина.

«Зачем говорить такое ребенку? Это бред. Зачем сообщать об этом ребенку с такой интонацией, будто поздравляешь его с праздником? В моей вселенной ребенок просто не должен такого слышать», — возмутился актер.

Актер также предположил, что таким образом отец пытался привлечь его внимание, но, по словам Бролина, сам он никогда не сделал бы ничего подобного.

Ранее звезда сериала Marvel «Локи» сообщил, что сбежал из дома после пережитого насилия и психоза. Актер Джек Вил заявил, что живет на улице и просит о помощи.

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