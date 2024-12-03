Звезда нулевых пожаловалась на американизацию молодежи

Ирина Нельсон заявила, что в российской эстраде произошел конфликт поколений

Солистка легендарной российской группы Reflex Ирина Нельсон объяснила конфликт поколений в отечественной эстраде американизацией молодежи. Об этом она рассказала порталу «Абзац» в рамках фестиваля «Легенды Ретро FM».

Звезда нулевых пожаловалась, что молодые российские артисты, насмотревшись «дегенеративных клипов», просто копировали американских коллег.

«Конфликт произошел, когда началась американизация. Молодежь насмотрелась шикарных дорогих клипов, где курят вещества и матерятся. Началась эта ужасная мода. Слава богу, сейчас такое уже не в тренде. Но был период прямо устрашающий», — заявила Нельсон.

Ранее стало известно, что культовая группа 2000-х выпустит первый за девять лет альбом. Продюсер Reflex Вячеслав Тюрин опубликовал заявление о воссоединении коллектива.