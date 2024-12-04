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20:41, 4 декабря 2024Ценности

51-летняя Хайди Клум и ее 20-летняя дочь примерили нижнее белье для рекламы

Модель Хайди Клум с дочерью Лени Клум снялись в нижнем белье для Intimissimi
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Изображение: Intimissimi

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум и ее дочь Лени Клум вновь снялись в откровенных образах для рекламы бренда Intimissimi. Посты появились на странице первой в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Знаменитости примерили несколько комплектов нижнего белья. Так, 52-летняя манекенщица позировала в атласной пижаме и черном кружевном бюстгальтере, а также в красных полупрозрачных трусах и бюстгальтере с косточками.

В свою очередь, наследница звезды надела топ на тонких бретелях и шорты и черный бюстгальтер пуш-ап.

В октябре Хайди Клум и Лени Клум также снялись в откровенных образах для Intimissimi.

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