51-летняя Хайди Клум и ее 20-летняя дочь примерили нижнее белье для рекламы

Модель Хайди Клум с дочерью Лени Клум снялись в нижнем белье для Intimissimi

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум и ее дочь Лени Клум вновь снялись в откровенных образах для рекламы бренда Intimissimi. Посты появились на странице первой в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Знаменитости примерили несколько комплектов нижнего белья. Так, 52-летняя манекенщица позировала в атласной пижаме и черном кружевном бюстгальтере, а также в красных полупрозрачных трусах и бюстгальтере с косточками.

В свою очередь, наследница звезды надела топ на тонких бретелях и шорты и черный бюстгальтер пуш-ап.

В октябре Хайди Клум и Лени Клум также снялись в откровенных образах для Intimissimi.