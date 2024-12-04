Адвокат объяснил решение россиянина сотрудничать с ВСУ отсутствием у него девушки

Житель Люберец Жарков отказался признавать вину в госизмене

24-летний житель подмосковных Люберец Василий Жарков отказался признаваться в сотрудничестве с Вооруженными силами Украины (ВСУ), участии в «Легионе "Свобода России"» (признан в России террористической организацией и запрещен) и подготовке диверсий на стратегических объектах в Московской области. Об этом сообщает ТАСС.

Молодой человек проходит обвиняемым по статье 275 УК РФ («Государственная измена»).

Адвокат Жаркова заявил, что его подзащитный пошел на преступления из-за «гормонального сбоя», якобы обусловленного отсутствием в его жизни полноценных отношений. Сторона защиты настаивает на проведении дополнительной психолого-психиатрической экспертизы из-за того, что у обвиняемого «никогда не было девушки».

Ранее сообщалось, что рассмотрение уголовного дела Жаркова началось во 2-м Западном окружном военном суде.