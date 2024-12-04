Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:01, 4 декабря 2024Силовые структуры

Адвокат объяснил решение россиянина сотрудничать с ВСУ отсутствием у него девушки

Житель Люберец Жарков отказался признавать вину в госизмене
Варвара Митина (редактор)
СюжетДиверсии в России

Фото: РИА Новости

24-летний житель подмосковных Люберец Василий Жарков отказался признаваться в сотрудничестве с Вооруженными силами Украины (ВСУ), участии в «Легионе "Свобода России"» (признан в России террористической организацией и запрещен) и подготовке диверсий на стратегических объектах в Московской области. Об этом сообщает ТАСС.

Молодой человек проходит обвиняемым по статье 275 УК РФ («Государственная измена»).

Адвокат Жаркова заявил, что его подзащитный пошел на преступления из-за «гормонального сбоя», якобы обусловленного отсутствием в его жизни полноценных отношений. Сторона защиты настаивает на проведении дополнительной психолого-психиатрической экспертизы из-за того, что у обвиняемого «никогда не было девушки».

Ранее сообщалось, что рассмотрение уголовного дела Жаркова началось во 2-м Западном окружном военном суде.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Команда Трампа предложила три мирных плана с территориальными уступками Украины

      В российском городе силовики начали поиски нападающего на прохожих неизвестного

      Москвичам назвали срок прихода снегопадов

      В России осудили участника террористической организации «Азов»

      Россиянин угрожал семье бизнесмена из-за многомиллионного долга и вымогал имущество

      В России назвали ситуацию в Южной Корее слабостью власти

      В Литве нашли дешевый способ обеспечить безопасность Украины

      В России высказали отношение к высокому заработку мигрантов

      В Подмосковье трехлетний мальчик перестал говорить после распространенной инфекции

      Избивших россиянина в саду Сан-Галли подростков осудят

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше