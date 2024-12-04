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11:44, 4 декабря 2024Силовые структуры

Начался суд над россиянином по делу о госизмене в пользу Украины

Военный суд начал рассматривать дело жителя Люберец о госизмене в пользу ВСУ
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетДиверсии в России

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Во 2-м Западном окружном военном суде началось рассмотрение уголовного дела жителя подмосковных Люберец Василия Жаркова, обвиняемого в госизмене в пользу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС.

24-летнему молодому человеку также вменяются участие в террористической организации «Легион "Свобода России"» (признан в России террористической организацией и запрещен) и подготовка диверсий на стратегических объектах в Московской области.

Подсудимый заявил, что не признает свою вину, но от дачи показаний отказался, воспользовавшись конституционным правом не свидетельствовать против себя.

По данным следствия, в октябре 2023 года россиянин вступил в украинский легион, заполнив анкету на сайте организации. Жарков хотел уехать в Европу, поэтому согласился выполнять задания украинской спецслужбы. Он собирался поджечь телевизионную мачту связи и взорвать склад с артиллерийскими боеприпасами на территории подмосковной воинской части, но караул его обнаружил и передал полиции.

В ОВД Жарков пытался сломать свой телефон, чтобы скрыть от силовиков содержимое с фотографиями военной части, однако полицейские ему помешали. В ходе обысков дома у него нашли восемь бутылок с зажигательной смесью.

За попытку проникновения на территорию военной части молодого человека привлекли к административной ответственности, он был арестован на 15 суток. Тогда он чистосердечно признался, что выполнял задания ВСУ.

Ранее 4 декабря сообщалось, что Верховный суд республики Крым приговорил к 15 годам лишения свободы 45-летнего жителя Керчи за госизмену.

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