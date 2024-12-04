Отправившему СБУ координаты российской системы ПВО в Крыму дали 15 лет за госизмену

Суд дал 15 лет колонии жителю Керчи за отправку СБУ координат ПВО ВС РФ

Верховный суд республики Крым приговорил к 15 годам лишения свободы 45-летнего жителя Керчи за госизмену. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Суд установил, что мужчина добровольно пошел на сотрудничество со Службой безопасности Украины (СБУ). В сентябре 2023 года он через мессенджер отправил представителю украинской спецслужбы видео с географическими координатами мест расположения средств противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил (ВС) России в Керчи. Эти данные могли быть использованы противником для нанесения огневых ударов по местам дислокации российских войск.

Крымчанина выявили и задержали сотрудники управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополь.

27 ноября сообщалось, что Мещанский суд Москвы арестовал двоих человек по делу о государственной измене.