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10:49, 4 декабря 2024Силовые структуры

Отправившему СБУ координаты российской системы ПВО в Крыму дали 15 лет за госизмену

Суд дал 15 лет колонии жителю Керчи за отправку СБУ координат ПВО ВС РФ
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Верховный суд республики Крым приговорил к 15 годам лишения свободы 45-летнего жителя Керчи за госизмену. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Суд установил, что мужчина добровольно пошел на сотрудничество со Службой безопасности Украины (СБУ). В сентябре 2023 года он через мессенджер отправил представителю украинской спецслужбы видео с географическими координатами мест расположения средств противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил (ВС) России в Керчи. Эти данные могли быть использованы противником для нанесения огневых ударов по местам дислокации российских войск.

Крымчанина выявили и задержали сотрудники управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополь.

27 ноября сообщалось, что Мещанский суд Москвы арестовал двоих человек по делу о государственной измене.

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