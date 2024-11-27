В Москве арестовали двух фигурантов дела о госизмене

Мещанский суд Москвы арестовал двух фигурантов дела о госизмене

Мещанский суд Москвы арестовал двоих человек по делу о государственной измене, сообщает ТАСС со ссылкой на картотеку суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Некрасова М. Б. и Омельченко Т. Н., подозреваемых по статье 275 УК РФ (госизмена)», — говорится в материалах.

Также отмечается, что арестованным грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее сотрудники ФСБ задержали 20-летнего жителя Волгоградской области по подозрению в госизмене. По данным спецслужбы, мужчина оказывал финансовую помощь вооруженным формированиям Украины. Он решил наладить сотрудничество с иностранным государством после начала специальной военной операции. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Госизмена»).